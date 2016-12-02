Алиса Прудникова возглавила дирекцию РОСИЗО по региональному развитию
2 декабря 2016, 16:06 / Культура
Директор Уральского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) возглавила дирекцию по региональному развитию РОСИЗО. Главной обязанностью станет координирование всех восьми филиалов ГЦСИ, сообщила "ОГ" Алиса Прудникова.
- Основные направления моей деятельности в новой должности связаны с организацией международных проектов, фестивалей и биеннале в филиалах ГЦСИ, популяризацией их опыта, открытием новых центров современного искусства. В ближайшее время планируем открыть ГЦСИ во Владивостоке. Пока я остаюсь директором Уральского филиала ГЦСИ, хотя понимаю, что в дальнейшем совмещать будет нелегко, - рассказала "ОГ" Алиса Прудникова.
Добавим, Алиса Прудникова остается членом методического совета РОСИЗО. Весной этого года ГЦСИ стал частью Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО".
Фото: courtesy Алиса Прудникова