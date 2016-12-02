Алиса Прудникова возглавила дирекцию РОСИЗО по региональному развитию

Директор Уральского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) возглавила дирекцию по региональному развитию РОСИЗО. Главной обязанностью станет координирование всех восьми филиалов ГЦСИ, сообщила "ОГ" Алиса Прудникова.

- Основные направления моей деятельности в новой должности связаны с организацией международных проектов, фестивалей и биеннале в филиалах ГЦСИ, популяризацией их опыта, открытием новых центров современного искусства. В ближайшее время планируем открыть ГЦСИ во Владивостоке. Пока я остаюсь директором Уральского филиала ГЦСИ, хотя понимаю, что в дальнейшем совмещать будет нелегко, - рассказала "ОГ" Алиса Прудникова.