Волонтёры ЧМ-2018 в Екатеринбурге отметят свой профессиональный праздник на футбольном поле

2 декабря 2016, 13:30

5 декабря в 11:00 во Всемирный день волонтёров в Екатеринбурге на поле футбольного манежа (улица Фестивальная, 10) пройдут игры футбольного турнира, в котором примут участие кандидаты в волонтёры, подавшие заявки для участия в волонтёрской программе чемпионата мира по футболу 2018 года.

Программа мероприятия:

  • 11:00  -  Торжественное открытие
  • 11:20   -  Старт турнира
  • 13:40  -  Финальные матчи
  • 14:20  -  Награждение победителей

На награждении победителей будет присутствовать министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов.

Победителям и призёрам турнира вручат памятные подарки и призы, а команда-победитель получит право сыграть матч против команды "Урал-2".

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