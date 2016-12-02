Волонтёры ЧМ-2018 в Екатеринбурге отметят свой профессиональный праздник на футбольном поле

5 декабря в 11:00 во Всемирный день волонтёров в Екатеринбурге на поле футбольного манежа (улица Фестивальная, 10) пройдут игры футбольного турнира, в котором примут участие кандидаты в волонтёры, подавшие заявки для участия в волонтёрской программе чемпионата мира по футболу 2018 года.

Программа мероприятия:

11:00 - Торжественное открытие

11:20 - Старт турнира

13:40 - Финальные матчи

14:20 - Награждение победителей

На награждении победителей будет присутствовать министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов.

Победителям и призёрам турнира вручат памятные подарки и призы, а команда-победитель получит право сыграть матч против команды "Урал-2".