Волонтёры ЧМ-2018 в Екатеринбурге отметят свой профессиональный праздник на футбольном поле
2 декабря 2016, 13:30
5 декабря в 11:00 во Всемирный день волонтёров в Екатеринбурге на поле футбольного манежа (улица Фестивальная, 10) пройдут игры футбольного турнира, в котором примут участие кандидаты в волонтёры, подавшие заявки для участия в волонтёрской программе чемпионата мира по футболу 2018 года.
Программа мероприятия:
- 11:00 - Торжественное открытие
- 11:20 - Старт турнира
- 13:40 - Финальные матчи
- 14:20 - Награждение победителей
На награждении победителей будет присутствовать министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов.
Победителям и призёрам турнира вручат памятные подарки и призы, а команда-победитель получит право сыграть матч против команды "Урал-2".
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