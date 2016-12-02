Екатеринбургские мошенники напродавали могил на миллион рублей

Кладбищенский землекоп и индивидуальный предприниматель стали фигурантами уголовного дела о миллионном мошенничестве с землёй, предназначенной для захоронения умерших. Как сообщила пресс-группа УМВД по Екатеринбургу, незаконно продавая участки под захоронения, подозреваемые причинили гражданам ущерб на сумму свыше 1 миллиона рублей.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены 49-летний местный житель, официально работающий землекопом на Нижнеисетском кладбище, и 38-летний индивидуальный предприниматель в сфере ритуальных услуг, - сообщили представители полиции. - Мужчины подозреваются в том, что именно они требовали с граждан оплату и получали денежные средства за возможность похоронить родственника.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ (мошенничество).

В соответствии с отлаженной схемой приезжающим на кладбище гражданам предлагалось место и обозначалась стоимость захоронения на данном участке. При оплате родственникам умерших выдавалась квитанция об оплате за оказание ритуальных услуг: "обустройство места захоронения", "уборка места захоронения" и прочее. После этого заказчика отправляли в организацию, оказывающую услуги по захоронению для оплаты наряда-пропуска для въезда на кладбище. На самом же деле гражданин оплачивал легальную услугу копки могилы, предоставляемую муниципальной службой.

При этом от заказчиков скрывалась информация, что в соответствии с Федеральным законом "О погребении и похоронном деле" гражданам обеспечивается бесплатное выделение места для захоронения.

Мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному взиманию денег на городских кладбищах Екатеринбурга, а также организаторов этой противоправной деятельности продолжаются.