Областная власть предоставит в 2017 году бюджетные преференции 61 муниципалитету

Минфин Свердловской области намерен в 2017 году предоставить бюджетные преференции 61 муниципалитету.

Как пояснили в областном департаменте информполитики, речь идёт об ежегодном поощрении муниципальных образований, наиболее качественно спланировавших свой бюджет.

– Муниципалитетам с высоким качеством этой работы мы увеличиваем расходные полномочия, – пояснила заместитель областного министра финансов Светлана Климук.

По её словам, общий объём такого увеличения расходных полномочий в 2017 году составит 101,7 млн рублей. Для сравнения: в 2016 году такую поддержку на 90,7 млн рублей получили 56 муниципалитетов.