Приставы забрали у екатеринбуржца кроссовер за долг банку в 350 тысяч рублей

2 декабря 2016, 15:18 / Общество

Невозвращённый банку кредит в сумме 350 тысяч рублей стал причиной изъятия у 40-летнего жителя Екатеринбурга корейского кроссовера Hyundai Tucson. Как сообщили представители Федеральной службы судебных приставов, изъятая машина сейчас передана на ответхранение представителю взыскателя.

Судебными приставами было установлено, что мужчина работает в коммерческой организации и владеет компактным кроссовером марки Hyundai Tucson, пояснили в УФССП.  Судебные приставы межрайонного отдела по розыску должников и их имущества выявили местонахождение указанного транспортного средства и произвели его арест.

Отметим, стоимость нового автомобиля, аналогичного изъятому, составляет более 1 миллиона рублей.

Фото: УФССП по Свердловской области

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