В Екатеринбурге возведут жилой квартал с двумя пешеходными мостами через Исеть

В столице Урала через 5-6 лет появится высотный жилой комплекс с двумя пешеходными мостами и собственным входом в ЦПКиО.

Как пояснили в пресс-службе застройщика, новый жилой квартал раскинется сразу на двух берегах Исети: четыре дома на правом берегу, столько же – на левом. Высота зданий будет варьироваться от 10 до 30 этажей. Общая площадь жилого комплекса достигнет 160 тыс. кв. м.

Авторы проекта утверждают, что при строительстве никак не пострадает расположенный поблизости Центральный парк культуры и отдыха имени В.В. Маяковского. Въезды в новый жилой комплекс сделают с улиц Ткачей и Машинной, а под зданиями оборудуют подземный паркинг на 2 667 машино-мест.

Фото: пресс-служба застройщика