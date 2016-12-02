Свердловские депутаты утвердили членов регионального избиркома

Сегодня на внеочередном заседании свердловского Заксобрания депутаты утвердили семь кандидатур в новый состав избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса.

Всего было подано 17 заявок. По словам председателя комитета по законодательству Владимира Никитина, одному из кандидатов, Максиму Фёдорову, которого выдвигала "Российская партия пенсионеров за справедливость", было отказано из-за неполного пакета документов. Ещё три претендента в четверг отозвали свои заявления. Таким образом, на семь мест по квоте Заксобрания претендовали 13 человек.

Пятерых кандидатов депутаты утвердили без обсуждения. Это предложенный Центризбиркомом РФ секретарь облизбиркома Владимир Райков, а также представители парламентских партий - Анна Кайгородова ("Единая Россия"), Анна Салангина ("Справедливая Россия"), Сергей Голубев (КПРФ) и Владимир Корольков (ЛДПР). Отметим, трое последних также входили в предыдущий состав избирательной комиссии.

Оставшиеся два места распределяли путём альтернативного голосования. Среди претендентов были: действующий замглавы облизбиркома Сергей Краснопёров, члены нынешнего созыва комиссии Владимир Бекленищев, Любовь Яркина, а также Олег Крушинский, Владимир Попов, Владимир Русинов, Игорь Рузаков и Наталья Сазонова.

В итоге большинство голосов депутатов получили Владимир Русинов (36) и Владимир Попов (29). Второй, кстати, представитель оппозиционной партии "Парнас".

- Владимир Попов внёс большой вклад в образование Свердловской области. Он преподаватель философии. Многие депутаты были его студентами. Он работал в аппарате уполномоченного по правам человека. Его в меньшей степени знают как представителя партии "Парнас" и больше как грамотного человека, который взвешенно принимает решения. Также это даёт нам возможность охарактеризовать партию "Единая Россия" как партию, которая может принимать решения невзирая на политическую принадлежность профессионала, – прокомментировала председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.