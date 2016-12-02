Обзор криминальной хроники пятницы, 2 декабря

2 декабря 2016, 17:29 / Общество

В Карпинске признан виновным водитель, по вине которого погибли налоговики

Карпинский горсуд признал виновным Михаила Коростова - водителя, совершившего год назад смертельное ДТП, в результате которого погибли  двое сотрудников Федеральной налоговой службы и ещё одному был причинён тяжкий вред здоровью. Как было установлено, 29 октября 2015 года Коростов управляя автофургоном Fiat Ducato, нарушил Правила дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21103 инспекции ФНС России. При столкновении погибли замначальника ИФНС и главный государственный инспектор ИФНС. Водитель - сотрудник ведомства серьёзно пострадал. Виновнику ДТП назначено наказание 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года. В совокупности с подсудимого в пользу родственников погибших и пострадавшего водителя взыскано 2 млн рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

ФСИН обязали отремонтировать здание в женской колонию

Администрация женской исправительной колонии №6 (Нижний Тагил) должна будет провести капитальный ремонт здания, в котором в ходе проверки представители надзорных органов обнаружили следы протечки. Само спальное помещение находится на 1 этаже двухэтажного здания, а 2 этаж закрыт для эксплуатации из-за аварийного состояния крыши. Как сообщила прокуратура Свердловской области, тем самым администрация колонии нарушила права осуждённых. По решению суда главное управление ФСИН России по Свердловской области будет обязано выделить денежные средства, необходимые для проведения капитального ремонта здания.

Хирург частной клиники в Екатеринбурге ответит за смерть пациентки

Дело в отношении 55-летнего хирурга одной из частных клиник Екатеринбурга передано в Ленинский районный суд. Как сообщили представители СКР, мужчина обвиняется по статье причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. По данным следствия, в апреле 2016 года хирург выбрал неверную тактику лечения послеоперационного осложнения, своевременно не оказал пациентке необходимую квалифицированную медицинскую помощь после проведения плановой операции по удалению полипов из носа, что привело к сильному кровотечению из носа и смерти женщины от кислородного голодания головного мозга. Обвиняемый медицинский работник вину в совершённом преступлении не признал.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

17 минут назад

Отходы региона сосредоточены в 16 городах
Мы продолжаем рассказывать о том, как за 12 месяцев изменилось качество окружающей среды в Свердловской области, опираясь на данные государственных экологических докладов за 2014 и 2015 годы (начало в «ОГ» от 26 и 30 ноября).

24 минуты назад

VII Уральский медиафорум независимых региональных и местных СМИ
В рамках VII Уральского медиафорума независимых региональных и местных СМИ губернатор Евгений Куйвашев вручил награды представителям уральских СМИ.

час назад

Энергетики сняли с проводов ЛЭП квадрокоптер, который едва не оставил Екатеринбург без света и воды
Грозотрос отцепили от линии, опустили на землю, а после освобождения беспилотника - смонтировали снова.

17 часов назад

В Екатеринбург прибыл ельцинский лимузин, ездивший быстрее «Ласточки»
Три года назад (в 2013 году) в Екатеринбурге «припарковался» лимузин первого Президента России Бориса Ельцина.

21 час назад

Акцизы на табак, алкоголь и топливо поднимут в 2017 году
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении списка подакцизных товаров и увеличении ставок акцизов на 2017–2019 годы. Решено поднять акцизы на вина и шампанское, сидр и медовуху, пиво, крепкий алкоголь, а также на все виды табака, автомобильный бензин 5-го класса, дизельное топливо и средние дистилляты.

21 час назад

Уралвагонзавод отдадут «Ростеху»
Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» станет структурой гос-корпорации «Ростех». Об этом «Интерфаксу» заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, отметив, что процесс будет запущен в ближайшее время.

1 декабря 2016  Реклама

СМИ проверили качество бутилированной воды BonAqua
Завод «Coca-Cola HBC Россия» в Екатеринбурге 23 ноября открыл свои двери для представителей СМИ: журналисты смогли лично убедиться в качестве воды, производимой под товарной маркой BonAqua.

1 декабря 2016

На Среднем Урале начали чеканить квадратные деньги
В 1725 году Екатеринбургский монетный двор отчеканил первые монеты.

30 ноября 2016

Поджоги машин на Урале выгодны владельцам парковок?
Едва ли не каждую ночь в Екатеринбурге горят автомашины. В происходящем обвиняют хулиганов, пироманов, коммунальщиков, но есть и другая версия.

30 ноября 2016

Возьмёмся за руки, скользя, чтоб не упасть поодиночке!
Международный союз конькобежцев по предложению Скипидарской областной коньковой федерации утвердил новые элементы в фигурном катании.

Последние новости
Что было раньше