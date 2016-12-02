Обзор криминальной хроники пятницы, 2 декабря

В Карпинске признан виновным водитель, по вине которого погибли налоговики

Карпинский горсуд признал виновным Михаила Коростова - водителя, совершившего год назад смертельное ДТП, в результате которого погибли двое сотрудников Федеральной налоговой службы и ещё одному был причинён тяжкий вред здоровью. Как было установлено, 29 октября 2015 года Коростов управляя автофургоном Fiat Ducato, нарушил Правила дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21103 инспекции ФНС России. При столкновении погибли замначальника ИФНС и главный государственный инспектор ИФНС. Водитель - сотрудник ведомства серьёзно пострадал. Виновнику ДТП назначено наказание 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года. В совокупности с подсудимого в пользу родственников погибших и пострадавшего водителя взыскано 2 млн рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

ФСИН обязали отремонтировать здание в женской колонию

Администрация женской исправительной колонии №6 (Нижний Тагил) должна будет провести капитальный ремонт здания, в котором в ходе проверки представители надзорных органов обнаружили следы протечки. Само спальное помещение находится на 1 этаже двухэтажного здания, а 2 этаж закрыт для эксплуатации из-за аварийного состояния крыши. Как сообщила прокуратура Свердловской области, тем самым администрация колонии нарушила права осуждённых. По решению суда главное управление ФСИН России по Свердловской области будет обязано выделить денежные средства, необходимые для проведения капитального ремонта здания.

Хирург частной клиники в Екатеринбурге ответит за смерть пациентки

Дело в отношении 55-летнего хирурга одной из частных клиник Екатеринбурга передано в Ленинский районный суд. Как сообщили представители СКР, мужчина обвиняется по статье причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. По данным следствия, в апреле 2016 года хирург выбрал неверную тактику лечения послеоперационного осложнения, своевременно не оказал пациентке необходимую квалифицированную медицинскую помощь после проведения плановой операции по удалению полипов из носа, что привело к сильному кровотечению из носа и смерти женщины от кислородного голодания головного мозга. Обвиняемый медицинский работник вину в совершённом преступлении не признал.