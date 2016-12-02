Губернатор встретился с уральскими журналистами

Губернатор Евгений Куйвашев пообщался со свердловскими журналистами в ходе VII Уральского медиафорума независимых региональных и местных СМИ.

Как сообщает областной департамент информполитики, глава региона призвал представителей прессы к командной работе по обеспечению опережающего развития области.

— Считаю, что сегодня перед СМИ стоит задача выступать не только критиками, но и партнёрами органов государственной власти. Это партнёрство должно быть не только в плане разъяснения отдельных инициатив, проектов и решений, но и в более широком смысле – мы с вами в равной степени заинтересованы в том, чтобы Свердловская область укрепляла свои позиции, свой авторитет, свою добрую славу, — отметил губернатор.