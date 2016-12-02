Губернатор встретился с уральскими журналистами

17 минут назад
Отходы региона сосредоточены в 16 городах
Мы продолжаем рассказывать о том, как за 12 месяцев изменилось качество окружающей среды в Свердловской области, опираясь на данные государственных экологических докладов за 2014 и 2015 годы (начало в «ОГ» от 26 и 30 ноября).
24 минуты назад
VII Уральский медиафорум независимых региональных и местных СМИ
В рамках VII Уральского медиафорума независимых региональных и местных СМИ губернатор Евгений Куйвашев вручил награды представителям уральских СМИ.
час назад
Энергетики сняли с проводов ЛЭП квадрокоптер, который едва не оставил Екатеринбург без света и воды
Грозотрос отцепили от линии, опустили на землю, а после освобождения беспилотника - смонтировали снова.
17 часов назад
В Екатеринбург прибыл ельцинский лимузин, ездивший быстрее «Ласточки»
Три года назад (в 2013 году) в Екатеринбурге «припарковался» лимузин первого Президента России Бориса Ельцина.
21 час назад
Акцизы на табак, алкоголь и топливо поднимут в 2017 году
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении списка подакцизных товаров и увеличении ставок акцизов на 2017–2019 годы. Решено поднять акцизы на вина и шампанское, сидр и медовуху, пиво, крепкий алкоголь, а также на все виды табака, автомобильный бензин 5-го класса, дизельное топливо и средние дистилляты.
21 час назад
Уралвагонзавод отдадут «Ростеху»
Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» станет структурой гос-корпорации «Ростех». Об этом «Интерфаксу» заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, отметив, что процесс будет запущен в ближайшее время.
1 декабря 2016 Реклама
СМИ проверили качество бутилированной воды BonAqua
Завод «Coca-Cola HBC Россия» в Екатеринбурге 23 ноября открыл свои двери для представителей СМИ: журналисты смогли лично убедиться в качестве воды, производимой под товарной маркой BonAqua.
1 декабря 2016
На Среднем Урале начали чеканить квадратные деньги
В 1725 году Екатеринбургский монетный двор отчеканил первые монеты.
30 ноября 2016
Поджоги машин на Урале выгодны владельцам парковок?
Едва ли не каждую ночь в Екатеринбурге горят автомашины. В происходящем обвиняют хулиганов, пироманов, коммунальщиков, но есть и другая версия.
30 ноября 2016
Возьмёмся за руки, скользя, чтоб не упасть поодиночке!
Международный союз конькобежцев по предложению Скипидарской областной коньковой федерации утвердил новые элементы в фигурном катании.