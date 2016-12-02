Центр Екатеринбурга перекроют для автомобилистов 4 декабря

Зимний полумарафон "Европа-Азия" пройдёт в Екатеринбурге 4 декабря, сообщает пресс-служба мэрии города. В мероприятии примут участие около тысячи человек.

Забег стартует от ККТ "Космос" (улица Дзержинского, 2) в 11:00. Трасса в 7 и 21 километр пройдёт по городской набережной и по улице Бориса Ельцина.

Во время соревнований (с 10.00 до 14.30) будут перекрыты улицы Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта), 8 Марта (от Бориса Ельцина до проспекта Ленина), набережная Рабочей Молодёжи (от переулка Химиков до проспекта Ленина), а также улица Дзержинского (от Горького до входа на территорию ЕМУП "Динамо").

Отметим, что по прогнозу синоптиков в Екатеринбурге в воскресенье днём ожидается больше 10 градусов мороза.