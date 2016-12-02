Нападающий «Автомобилиста» вызван в молодёжную сборную России

Игрок хоккейного клуба «Автомобилист» Роман Ивашов вызван в молодёжную сборную России. Нападающий будет готовиться к молодёжному чемпионату мира, который пройдёт в Канаде с 26 декабря по 5 января.

Сборы будут проходить на спортивной базе в Новогорске, начало запланировано на 8 декабря. По итогам сбора будет определён состав национальной сборной, который отправится на заключительный этап подготовки в Канаду, где россиянам предстоит сыграть два контрольных матча: с Данией и Швецией. После этого будет оглашён состав из 23 человек, которые отправятся защищать честь страны на молодёжный чемпионат мира.

Напомним, что ранее за сборную России в рамках молодёжной суперсерии против Канады выступал защитник «Автомоби- листа» Александр Щемеров.