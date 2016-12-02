Почти пять тысяч шоколадных яиц забраковал Роспотребнадзор в магазине Нижнего Тагила

Почти пять тысяч шоколадных яиц забраковали сотрудники территориального управления Роспотребнадзора в крупном сетевом магазине Нижнего Тагила. Часть продукции изъята из продажи. Внеплановая проверка был организована санитарными врачами в преддверии Нового года.

— Не нарушив металлическую фольгу, прочитать, что же находится в яйце, из какого сырья сделан шоколад и вообще для какого возраста предназначена эта игрушка, невозможно. Потребитель в данном случае лишён права ознакомления с маркировкой, потому что, не нарушив упаковку, он этого не прочитает, — цитирует специалиста-эксперта Нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Елену Старикову "Телекон".

Теперь магазину грозит штраф от 20 до 50 тыс. рублей.