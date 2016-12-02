В спринте Екатерина Глазырина побежит под 53 номером
2 декабря 2016, 19:15 / Спорт
Стал известен состав сборной России в спринтерской гонке среди женщин. Биатлонистка из Екатеринбурга выступит завтра под 53 номером.
Фото: Андрей Иванов
Напоминаем, что спринтерская женская гонка в Эстерсунде пройдёт уже завтра, в 15. 45 по уральскому времени. Первой из россиянок будет стартовать Татьяна Акимова (5), затем Ольга Подчуфарова (25), Анастасия Загоруйко уйдёт на дистанцию 32, Екатерина Глазырина - 53 и замыкает нашу команду Светлана Слепцова - она побежит 98-ой.
На Екатерину Глазырину и болельщики, и тренерский штаб возлагает большие надежды, поскольку в своём дебютном старте после выхода из декрета на Кубке мира в сложнейшей борьбе ей удалось показать лучший из россиянок результат. Сможет ли биатлонистка повторить его, а может и улучшить, узнаем уже завтра.
"Областная газета" будет публиковать на сайте оперативные новости этой гонки.