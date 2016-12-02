В Екатеринбурге впервые представлена утраченная скульптура Степана Эрьзи "Голова татарки"

В Екатеринбургском музее истории камнерезного и ювелирного искусства, на выставке "Возвращение легенды" впервые на Урале представлена утраченная скульптура Степана Эрьзи "Голова татарки".

Работа "Голова татарки" была оставлена скульптором в начале 20-х годов XX века в мастерской при художественно-промышленной школе (сейчас - здание Уральского государственного аграрного университета), где её вмонтировали в кирпичную ограду и залепили гудроном. Только в 2002 году скульптура была обнаружена и выкуплена частным коллекционером. И сейчас её впервые представили горожанам.

Степан Дмитриевич Эрьзя (настоящая фамилия Нефёдов) родился 27 октября (8 ноября) 1876 в селе Баево (ныне республика Мордовия) - российский и советский художник, ваятель, мастер скульптуры из дерева, представитель стиля модерн. С 1902 по 1906 годы учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. С 1918 по 1921 год Степан Дмитриевич жил на Урале (в селе Мраморском и Екатеринбурге). Более известные скульптуры, которые мастер создал на Урале: памятник «Освобожденному труду», «Уральским коммунарам», «Карлу Марксу» - ни одна из них не сохранилась. Всего за творческую деятельность Эрьзя создал более 50 скульптур. Художник скончался в Москве 24 ноября 1959 года. Похоронен в Саранске.