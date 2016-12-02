«Урал» и «Темп-СУМЗ-УГМК» лишились одного из соперников по суперлиге

2 декабря 2016, 21:39 / Спорт

На состоявшемся сегодня заседании исполкома Российской федерации баскетбола ереванский клуб «Урарту» был исключён из числа участников чемпионата первого дивизиона мужской баскетбольной суперлиги. Команда была создана минувшим летом на базе национальной сборной Армении и подала заявку на участие в первом дивизионе российской баскетбольной суперлиги.

Ереванцы сыграли в регулярном чемпионате девять матчей и все проиграли, в том числе в Екатеринбурге «Уралу» (75:89) и в Ревде «Темпу-СУМЗ-УГМК» (71:88). Эти игры состоялись две недели назад, а в феврале свердловские команды должны были нанести ответный визит в Ереван.

Сегодня армянский клуб отправил официальное письмо в РФБ, в котором сообщил, что из-за финансовых проблем не сможет продолжить участие в турнире и сегодня же исполком принял соответствующее решение.

По регламенту результаты матчей с участием «Урарту» должны быть аннулированы.

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