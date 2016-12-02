Теннисисты «УГМК» обыграли лидера группы в Лиге чемпионов

Теннисисты клуба «УГМК» из Верхней Пышмы на домашней площадке обыграли со счётом 3:1 французский «Понтуаз-Сержи» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Для действующего победителя лиги и лидера группы «В» это было первое поражение в нынешнем турнире. Перед заключительным туром «УГМК» занимает второе место, дающее право выйти в плей-офф, но впереди у нашей команды выездная игра с шведским клубом «Эслёвс», который также не потерял шансов на выход из группы. Матчи шестого тура пройдут 16 декабря.

«УГМК» (Верхняя Пышма, Россия) – «Понтуаз-Сержи» (Понтуаз-Сержи. Франция) – 3:1. Александр Шибаев – Ниагол Стоянов – 3:1 (12:10, 12:10, 10:12, 11:8), Андрей Гачина – Маркуш Фрейташ – 1:3 (11:9, 9:11, 9:11, 11:6, 11:13), Григорий Власов – Маттиас Карлссон – 3:2 (10:12, 11:3, 11:8, 9:11, 11:9), Александр Шибаев – Маркуш Фрейташ – 3:2 (9:11, 11:3, 11:9, 11:13, 11:5). Положение команд в группе «В»: «Понтуаз-Сержи» (Франция) – 9 очков (соотношение матчей 13:8), «УГМК» (Россия) - 8 (12:11). «Эслёвс» (Швеция) – 7 (12:12), «Уния» - 6 (8:14).