«Уралочка» проиграла в Саратове

После двухнедельного перерыва возобновился регулярный чемпионат женской волейбольной суперлиги – команды проводят матчи 7-го тура. Свердловская «Уралочка-НТМК» в Саратове проиграла команде «Протон» со счётом 1:3 (23:25, 26:24, 24:26, 22:25).

Пока команда Николая Карполя остаётся на четвёртом месте, но после того, как будут доиграны ещё два матча, может опуститься ниже.