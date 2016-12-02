«Дубля» Торченюка «Автомобилисту» для победы не хватило

Хоккеисты «Автомобилиста» проиграли в Ярославле матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотиву» со счётом 3:5.

Дважды Александр Торченюк выводил «лосей» вперёд, но хозяева сравнивали счёт. В третьем периоде уже «Автомобилист» восстановил равновесие, забросив третью шайбу. За две минуты до конца третьего периода «Локомотив» снова вышел вперёд, «Автомобилист» заменил вратаря шестым полевым игроком, и хозяева забросили пятую шайбу в пустые ворота.

«Локомотив» (Ярославль) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) Голы: 0:1 Торченюк (06.04), 1:1 Коршков (08.48), 1:2 Торченюк (21.12), 2:2 Картаев (22.26), 3:2 Чистов (41.25), 3:3 Мингалеев (48.10), 4:3 Локтионов (58.01), 5:3 Контиола (59.38, в пустые ворота).

В следующем матче 4 декабря "Автомобилист" сыграет на выезде с московским "Динамо".