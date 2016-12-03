Губернатор поздравил юристов с профессиональным праздником
3 декабря 2016, 08:16 / Общество
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил юристов и ветеранов этой отрасли с профессиональным праздником - Днём юриста, отмечаемым 3 декабря.
Напомним, Уральская юридическая школа считается одной из ведущих в стране. Неслучайно, именно Свердловская область выбрана постоянным местом проведения Европейско-Азиатского правового конгресса - одного из крупнейших международных правовых форумов.
Кроме того, согласно регионального законодательства на Среднем Урале организована действенная система оказания бесплатной юридической помощи. На сегодняшний день в её рамках работают 18 пунктов оказания юрпомощи.
- Благодарю вас за преданность своему делу, профессионализм, добросовестный труд, обеспечение социальной стабильности в Свердловской области, - обратился к юристам Евгений Куйвашев.