Губернатор поздравил юристов с профессиональным праздником

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил юристов и ветеранов этой отрасли с профессиональным праздником - Днём юриста, отмечаемым 3 декабря.

Напомним, Уральская юридическая школа считается одной из ведущих в стране. Неслучайно, именно Свердловская область выбрана постоянным местом проведения Европейско-Азиатского правового конгресса - одного из крупнейших международных правовых форумов.

Кроме того, согласно регионального законодательства на Среднем Урале организована действенная система оказания бесплатной юридической помощи. На сегодняшний день в её рамках работают 18 пунктов оказания юрпомощи.