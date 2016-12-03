На Среднем Урале издана книга о маршале Георгии Жукове

При поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на Среднем Урале издана книга "Маршал Г.К. Жуков в исторических оценках, документах и воспоминаниях".

Как сообщает областной департамент информполитики, проект по созданию этого сборника получил статус губернаторской программы. Тираж книги составил 3,5 тыс. экземпляров. Выпуск этого издания приурочен к празднованию 120-летия со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Экземпляры этой книги будут переданы в библиотеки, школы и ветеранские организации Среднего Урала.

— Уверен, что книга, подготовленная к юбилею великого полководца, внесёт важный вклад в сохранение исторической памяти об этом прославленном человеке, позволит отдать дань уважения подвигу Маршала Победы и всех ветеранов Великой Отечественной войны, будет способствовать воспитанию подрастающего поколения, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Фото: областной департамент информполитики