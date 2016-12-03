Евгений Куйвашев обратился к уральцам по случаю Международного дня инвалидов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям Среднего Урала по случаю Международного дня инвалидов, отмечаемого 3 декабря.

Напомним, этот праздник учреждён по решению Генеральной Ассамблеи ООН. По данным областного департамента информполитики, в нашем регионе проживает свыше 300 тыс. инвалидов. Для улучшения условий их жизни в Свердловской области реализуется комплексная программа "Доступная среда" на 2014-2020 годы. В 2016 году на неё выделено более 130 млн рублей. За счёт этих средств ведётся оборудование социальных объектов пандусами, поручнями и другими приспособлениями, создающими условия для социальной реализации инвалидов.