Губернатор поздравил свердловчан с Днём Неизвестного солдата

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей Среднего Урала с Днём неизвестного солдата.

Напомним, этот праздник учреждён в честь исторического события - 3 декабря 1966 года в Александровском саду у стен Кремля был торжественно захоронен прах неизвестного солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

- Уральцы свято хранят память о своих героях. В Свердловской области активно работает Ассоциация патриотических отрядов "Возвращение", - рассказал Евгений Куйвашев.

По его словам, каждый год члены этой Ассоциации восстанавливают новые данные о пропавших без вести уральцах. В 2016 году, например, в День Неизвестного солдата поисковые отряды передадут родственникам архивные документы о судьбах семи погибших в годы Великой Отечественной войны воинов из Арамиля, Каменска-Уральского, Дегтярска и Невьянска.

Кроме того, сегодня в 27 муниципалитетах Среднего Урала пройдёт патриотическая акция "Дорога к обелиску".