В результате ДТП на автотрассе между Богдановичем и Сухим Логом погиб человек

Сегодня в 11 часов утра на четвёртом километре автодороги Богданович – Сухой Лог автомобиль "Деу Матиз" столкнулся с грузовиком "Рено". Водитель легковой машины погиб.

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Свердловской области, по предварительным данным водитель Матиза не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате столкновения, оба автомобиля вылетели на обочину автотрассы и перевернулись. На месте дорожно-транспортного происшествия сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции и уточняют все обстоятельства трагедии.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области