У животных в России может появиться свой обмудсмен

В Государственную Думу внесён законопроект об учреждении должности Уполномоченного по защите животных РФ.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты федерального парламента, этот законопроект подготовили депутаты Госдумы из фракции ЛДПР Виталий Пашин и Данил Шилков (представляет Свердловскую область).

Судя по тексту законопроекта, Уполномоченного по защите животных РФ будет назначать Президент России с учётом мнения общественных организаций. Срок полномочий – пять лет. Таким обмудсменом может стать любой гражданин РФ с высшим образованием и не моложе 30 лет.

–К сожалению, в нашей стране до сих пор не принят федеральный закон, регулирующий способ защиты животных, а также усиливающий ответственность за жесткое обращение с ними. Правовая неопределённость порождает насилие в отношении беззащитных зверей. Большинство таких случаев остаются безнаказанными, и их количество в последнее время увеличилось, – уточнили авторы законопроекта в пояснительной записке к своему документу.

Напомним, тема защиты животных оказалась в центре общественного внимания после недавних случаев жестокого обращения с животными в Хабаровске.