Владимир Путин попросил кинорежиссёра Александра Сокурова перевести фильм "Фауст" на русский язык

3 декабря 2016, 16:45 / Культура

Президент России Владимир Путин попросил известного кинорежиссёра Александра Сокурова перевести фильм "Фауст" с немецкого языка на русский.

Как сообщает Официальный сайт Кремля, такая просьба прозвучала на состоявшемся в Санкт-Петербурге совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку.

Напомним, премьера этой кинокартины по одноимённой трагедии Гёте состоялась в 2011 году.

– И теперь вопрос совершенно частный. Вашим "Фаустом" уже насладились ваши немецкоговорящие зрители. Давайте сменим гнев на милость. Переведите это на русский язык, хорошо? "Фауста" на русский язык переведите, – обратился Владимир Путин к Александру Сокурову.

Отвечая главе государства, кинорежиссёр стал отстаивать свою точку зрения: дал понять, что картина не нуждается в переводе.

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