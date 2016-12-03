Глазырина упала в спринте и заняла 45 место

Только что закончилась женская гонка в Эстерсунде. Екатеринбургская биатлонистка Екатерина Глазырина шла вновь лучшей среди россиянок, но упала, сломана лыжу, однако продолжила гонку. Её итоговое место - 45.

Стрельба у Екатерины Глазыриной сегодня была довольно хорошей- лишь один промах, но ходом спортсменка здорово отставала.

А далее случился очень драматичный момент - наша спортсменка сильно упала, сломав лыжу. Упала из женской команды и Ольга Подчуфарова.

Трасса, как после финиша сказала сама спортсменка, сделана была хорошо, но при этом традиционно она самая опасная. И Екатерина на спуске с этой сложностью не справилась.