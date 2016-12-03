В последнем перед зимним перерывом матче "Урал" крупно проиграл в гостях ЦСКА

В последнем туре осенней части чемпионата России по футболу екатеринбургский "Урал" со счётом 0:4 проиграл в Москве ЦСКА, причём все голы хозяева забили в первом тайме. "Дубль" у победителей сделал Ласина Траоре, по одному мячу в ворота "Урала" забили Бибрас Натхо и Федор Чалов.