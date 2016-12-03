"Роскосмос" получит страховку в 2,1 миллиарда рублей за неудачу с кораблём "Прогресс МС-04"

3 декабря 2016, 18:53 / Экономика

Страховая выплата за неудачный пуск ракеты-носителя "Союз-У" с транспортным грузовым кораблём "Прогресс МС-04" составит более 2,1 млрд рублей.

Как сообщила пресс-служба Госкорпорации "Роскосмос", решение о получении такой выплаты страховая компания примет после завершения работы Межведомственной аварийной комиссии, которую возглавил гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров.

Напомним, полёт запущенной с Байконура 1 декабря 2016 года ракеты-носителя "Союз-У" с кораблём "Прогресс МС-04" продолжался в штатном режиме только в течение первых шести минут после пуска. На 382 секунде связь прекратилась. Ракета с космическим кораблём была потеряна на высоте 190 км над безлюдной гористой местностью республики Тыва. Предполагается, что большая часть фрагментов сгорела в плотных слоях атмосферы.

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