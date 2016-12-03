"Роскосмос" получит страховку в 2,1 миллиарда рублей за неудачу с кораблём "Прогресс МС-04"

Страховая выплата за неудачный пуск ракеты-носителя "Союз-У" с транспортным грузовым кораблём "Прогресс МС-04" составит более 2,1 млрд рублей.

Как сообщила пресс-служба Госкорпорации "Роскосмос", решение о получении такой выплаты страховая компания примет после завершения работы Межведомственной аварийной комиссии, которую возглавил гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров.