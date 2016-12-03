"Уралмаш" крупно выиграл первый матч у "Нефтехимика"

Баскетболисты екатеринбургского "Уралмаша" со счетом 92:49 (32:12, 13:12, 25:7, 22:18) выиграли первый матч в рамках чемпионаьа третьего дивизиона мужской баскетбольной суперлиги у "Нефтехимика" из Тобольска.

Самыми результативными в составе "Уралмаша" стали Андрей Малышев (13 очков) и Владимир Сабоцкий (12).Завтра команды проведут вторую игру.На данный момент "Уралмаш" вместе с тульским "Арсеналом" возглавляют турнирную таблицу дивизиона - у обеих команд по семь побед в девяти матчах.