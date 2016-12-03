Хоккеисты «Спутника» выиграли седьмой матч подряд

Нижнетагильский «Спутник» на выезде обыграл курганское «Зауралье» со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

Хозяева площадки открыли счёт уже на 47-й секунде матча. За 5 секунд до конца первого периода нападающий «Спутника» Вадим Кравченко реализовал большинство, а победную шайбу он же забросил за 28 секунд до финальной сирены.

«Спутник» одержал победу в седьмом матче подряд и поднялся на 9-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.