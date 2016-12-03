Хоккеисты «Спутника» выиграли седьмой матч подряд
3 декабря 2016, 19:47 / Спорт
Нижнетагильский «Спутник» на выезде обыграл курганское «Зауралье» со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).
Хозяева площадки открыли счёт уже на 47-й секунде матча. За 5 секунд до конца первого периода нападающий «Спутника» Вадим Кравченко реализовал большинство, а победную шайбу он же забросил за 28 секунд до финальной сирены.
«Спутник» одержал победу в седьмом матче подряд и поднялся на 9-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Новое в рубрике
Спорт
2 декабря 2016
03.12.2016
Футбол. Хоккей. Баскетбол
2 декабря 2016
02.12.2016
Хоккей. Футбол. Хоккей с мячом. Баскетбол. Волейбол. Настольный теннис.
1 декабря 2016
Почему Карякин проиграл?
Специально для «ОГ» результат борьбы за шахматную корону между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном комментирует Наум Рашковский - гроссмейстер, шахматный тренер, экс-президент клуба «Малахит».
1 декабря 2016
«Урал» с «Ростовом» установили антирекорд
Футбольный клуб «Урал» одержал сенсационную победу в последнем домашнем матче уходящего года. «Шмели» оказались сильнее недавнего обидчика мюнхенской «Баварии» «Ростова» – 1:0.
29 ноября 2016
Карлсен решил не рисковать
Уже сегодня ночью станет известно имя обладателя мировой шахматной короны. Магнус Карлсен и Сергей Карякин не смогли выявить победителя в двенадцати классических партиях, поэтому шахматистов ожидает тай-брейк.
29 ноября 2016
ФК «Урал» выиграл «дело о незаконном паспорте»
В 2004 году екатеринбургский клуб «Урал» на заседании бюро контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза одержал юридическую победу, благодаря которой сохранил место в первом дивизионе.
28 ноября 2016
Последний ход?
От шахматной короны Карякина или Карлсена, возможно, отделяет одна партия
28 ноября 2016
В Екатеринбурге прошёл вечер боёв ММА
В минувшие выходные в Екатеринбурге состоялся турнир по смешанным единоборствам «Ратиборец». В боях принимали участие 28 спортсменов, в том числе и представители Свердловской области.
28 ноября 2016
Кому нужен опыт в сто поражений?
В воскресенье в матче чемпионата Женской хоккейной лиги команда Свердловской области проиграла в гостях «Динамо» из Санкт-Петербурга со счётом 0:9. Ничем не примечательная игра стала по-своему «исторической» – команда из Екатеринбурга проиграла в чемпионатах страны 100-й (!) раз подряд.
27 ноября 2016
На Уралмаше прошёл вечер боёв ММА
В Екатеринбурге, 26 ноября, прошли бои турнира по смешанным единоборствам ММА. Бойцы из столицы Урала одержали три победы в 14 поединках.