Шипулин стал 28 в спринте

Завершилась мужская спринтерская гонка в Эстерсунде. Антон Шипулин подавал большие надежды в начале гонки, но нечистая стрельба снова лишила нашего биатлониста медали.

Антон Шипулин стартовал сегодня под 33 номером. Первый отрезок он прошёл сильно, лишь немного уступая времени Мартена Фуркада. Но.. в безветренную погоду Шипулин промазал на первой стрельбе.

И второй огневой рубеж тоже принёс разочарование - ещё один промах от Антона. Победил в гонке Мартен Фуркад. Вторым стал немец Арнд Пайффер, третьим - швед Фредрик Линдстрем.