Российский Дед Мороз поздравил читателей "ОГ" с Новым Годом

3 декабря 2016, 20:34 / Общество

В столицу Урала приехал Дед Мороз из Великого Устюга. В течение двух дней – 3 и 4 декабря – он подарит праздничное настроение и подарки маленьким и взрослым свердловчанам.

Дед Мороз путешествует по стране с 18 ноября. Екатеринбург стал на его пути уже 10-м городом, впереди ещё Челябинск, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Москва. Всего в рамках совместной с телеканалом "НТВ" акции "Путешествие Деда Мороза" самый главный дедушка страны посетит 20 городов. Помимо участия в предновогоднем празднике в парке имени Маяковского в Екатеринбурге, Дед Мороз заедет с подарками в несколько детских домов, в гематологическое отделение ОДКБ № 1, а также к нескольким детям, чьи письма ему показались самыми искренними, а желания – добрыми.

- Подарки просят разные, часто новинки техники, игрушки: машинки, героев мультиков, иногда просят совета, например, девушки молодые хотят, чтобы я подсказал, как найти жениха, - рассказал Дед Мороз сегодня на пресс-конференции, которая прошла в Доме журналистов. – Но больше всего радует, когда просят не за себя, а за других, чтобы родные были здоровыми, мир был.

Дед Мороз признался, что у него есть принцип – никогда не дарить игрушечное оружие, чтобы дети не привыкали стрелять друг в друга даже понарошку. А на вопрос девятилетней Рады Кульчицкой о том, все ли желания исполняет Дед Мороз, он честно ответил, что не все, а только самые заветные.

Поприветствовать своего коллегу приехал и Мороз-Урал. Он подарил российскому Деду Морозу расписной поднос из Нижнего Тагила. А Нина Журавлёва, заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области, сказала, что именно в визита главного дедушки страны начинается череда праздничных новогодних мероприятий в регионе.

В завершении мы попросили российского Деда Мороза поздравить читателей "ОГ" с наступающим Новым Годом. Он пожелал хороших новостей, здоровья, пообещал приложить все свои "морозные" усилия, чтобы добрые желания свердловчан  исполнились, а также пригласил всех в гости в Великий Устюг.

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