В ДТП под Богдановичем погиб водитель Daewoo

Очередная смертельная автоавария произошла в субботу, 3 декабря, на автодороге под Богдановичем. По информации УГИБДД по Свердловской области, в результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля.

- Около 11:00 на 4-м километре автодороги Богданович - Сухой Лог водитель автомобиля Daewoo Matiz не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Renault, - сообщает УГИБДД по Свердловской области. - В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался.

По факту смертельного ДТП проводится проверка.