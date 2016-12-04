В ДТП под Богдановичем погиб водитель Daewoo
4 декабря 2016, 09:09 / Общество
Очередная смертельная автоавария произошла в субботу, 3 декабря, на автодороге под Богдановичем. По информации УГИБДД по Свердловской области, в результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля.
- Около 11:00 на 4-м километре автодороги Богданович - Сухой Лог водитель автомобиля Daewoo Matiz не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Renault, - сообщает УГИБДД по Свердловской области. - В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался.
По факту смертельного ДТП проводится проверка.