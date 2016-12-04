Российские военные доставили в Восточный Алеппо 150 тонн гуманитарного груза

Автомобильная колонна российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии доставила более 150 тонн гуманитарной помощи жителям Восточного Алеппо, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Минобороны РФ. Это почти половина от всего гуманитарного груза, доставленного из России морским транспортом.

- Груз доставлен из России в начале недели морским транспортом с использованием сухогрузов, - приводит информагентство слова представителя службы военных сообщений ВС РФ Эдуарда Горюнова . - Для жителей Алеппо, пострадавших в результате боевых действий, прибыло 15 морских контейнеров с гуманитарной помощью.

Гуманитарный груз общим весом более 280 тонн включает в себя рис, сахар, пшеничную муку, консервированные продукты, чай, то есть все наименования продовольствия, в которых особо нуждаются жители город. Из морских контейнеров мешки и ящики с продуктами питания были перегружены в грузовые автомобили и доставлены в лагеря беженцев.

Для мирных жителей, покидающих районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости, сообщает Минобороны РФ.