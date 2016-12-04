В ночь на воскресенье в Екатеринбурге в ДТП пострадала девочка

В ночь на воскресенье, 4 декабря, в Екатеринбурге в результате столкновения двух легковых автомашин пострадала несовершеннолетня пассажирка. Как сообщили в отделении пропаганды горГАИ, 12-летняя девочка была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

- В Екатеринбурге 4 декабря в 3.10 на улице Академика Вонсовского произошло ДТП с участием ребенка - пассажира, - сообщили в ГИБДД. - 28-летний водитель автомашины Land Rover, двигаясь со стороны улицы Амундсена в сторону улицы Михеева, выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомашиной Daewoo Nexia, водитель которой двигался во встречном направлении.

На месте происшествия сотрудниками ГИБДД было установлено, что все участники в момент столкновения были пристегнуты ремнями безопасности.