В ночь на воскресенье в Екатеринбурге в ДТП пострадала девочка

4 декабря 2016, 10:50 / Общество

В ночь на воскресенье, 4 декабря, в Екатеринбурге в результате столкновения двух легковых автомашин пострадала несовершеннолетня пассажирка. Как сообщили в отделении пропаганды горГАИ, 12-летняя девочка была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

- В Екатеринбурге 4 декабря в 3.10 на улице Академика Вонсовского произошло ДТП с участием ребенка - пассажира, - сообщили в ГИБДД. - 28-летний водитель  автомашины Land Rover, двигаясь со стороны улицы Амундсена в сторону улицы Михеева, выехал на полосу  встречного движения, в результате чего  допустил столкновение с автомашиной Daewoo Nexia, водитель которой двигался во встречном направлении.

На месте происшествия сотрудниками ГИБДД было установлено, что все участники в момент столкновения были пристегнуты ремнями безопасности.

Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается ко всем участникам дорожного движения, в связи с изменениями погодных условий и  ухудшением состояние улично-дорожной сети, во избежание аварийных ситуаций от снежного наката необходимо соблюдать скоростной режим, не совершать резких манёвров, соблюдать дистанцию с впереди идущими автомобилями и обязательно использовать ремни безопасности.

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