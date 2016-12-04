На Кубе пройдёт церемония похорон Фиделя Кастро
4 декабря 2016, 12:23 / Политика
В 15:00 по московскому времени 4 декабря в Сантьяго-де-Куба начнётся церемония похорон лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. Команданте будет похоронен в соответствии с его собственным решением на кладбище святой Ифигении рядом с могилой поэта и революционера Хосе Марти.
В минувшую субботу, 3 декабря, прах Фиделя Кастро был доставлен в город. По информации мировых информагентств, похороны пройдут при участии ограниченного числа приглашенных: старинный некрополь физически не способен одновременно принять большое количество народа. С этим же связано и то, что представители иностранных держав принимали участие не в похоронах, а в акции памяти 29 ноября.
Как сообщалось ранее 90-летний Фидель Кастро скончался в прошлую пятницу.
Между тем уже сейчас на Кубе готовится законодательная база, в соответствии с которой именем легендарного революционера нельзя будет называть улицы и населённые пункты. Также Фиделю не будут устанавливать памятников в городах Кубы - как сообщил брат Фиделя Кастро, Рауль, это необходимо в связи с волей команданте, который последовательно отвергал любые проявления культа личности.
- Лидер революции отвергал любые проявления культа личности и был последователен в этом вопросе до последних часов своей жизни, - приводит слова Рауля Кастро "Российская газета". - Он выступал за то, чтобы после смерти его имя и фамилия не использовались в названиях институтов, площадей, парков, проспектов, улиц и других общественных мест, а также был против воздвижения памятников, бюстов, статуй и других подобных объектов в его честь.