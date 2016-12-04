В день святой Екатерины по центру уральской столицы пройдёт крестный ход
4 декабря 2016, 14:54
7 декабря в 11:00 от Свято-Троицкого собора до часовни святой великомученицы Екатерины (площадь Труда, 1) пройдёт крестный ход. Массовому шествию горожан во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом и епископом Среднеуральским Евгением будет предшествовать архиерейская Божественная литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе - она начнётся в 9:00.
Возле часовни святой Екатерины на площади Труда по завершении крестного хода будет отслужен краткий молебен.
Для обеспечения безопасности участников городская ГИБДД с 11:15 до 12:30 будет ограничивать движение автотранспорта по следующему маршруту: улица Розы Люксембург, 57 - улица Куйбышева - улица Гоголя - улица Пушкина - площадь Труда - улица Толмачева - улица Царская.