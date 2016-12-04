В день небесной покровительницы Екатеринбурга по улицам города пройдёт крестный ход

Екатеринбургская епархия Русской православной церкви в среду, 7 декабря, проведет крестный ход по улицам уральской столицы.

- Для обеспечения безопасности участников городская ГИБДД с 11:15 до 12:30 будет ограничивать движение автотранспорта по следующему маршруту: улица Розы Люксембург, 57 - улица Куйбышева - улица Гоголя - улица Пушкина - площадь Труда - улица Толмачева - улица Царская, - сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Отметим, 7 декабря город Екатеринбург отпразднует именины - день своей небесной покровительницы святой великомученицы Екатерины. И в этот же день Екатеринбургская митрополия отмечает пятилетие со дня образования.