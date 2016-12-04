Глазырина уступила более трёх минут победителю гонки преследования в Эстерсунде

Свердловская биатлонистка Екатерина Глазырина не смогла удачно выступить в гонке преследования в шведском Эстерсунде. После 45-го места в спринтерской гонке Глазыриной удалось отыграть лишь 5 позиций, уступив в итоге более трёх минут победителю при трёх промахах на огневых рубежах.

Первой на финише была чешка Габриэла Коукалова, лидировавшая всю гонку. Второе место досталось немке Лауре Дольмайер, замкнула тройку призёров Доратея Вирер. Стоит отметить, что в первой двадцатке российских спортсменок не оказалось.

Напомним, что сегодня состоится и мужская гонка преследования, в которой примет участие Антон Шипулин.