В Узбекистане на президентских выборах уже проголосовали свыше 70% избирателей

На выборах президента Узбекистана, которые проходят в воскресенье, 4 декабря, явка избирателей, по последним данным, уже превысила 70%. Ранее Центральная избирательная комиссия страны уже сообщила о том, что выборы состоялись.

По закону, для этого порог явки избирателей должен превысить 33 %.

На пост главы Узбекистана претендуют четыре кандидата: действующий глава правительства страны Шавкат Мирзиёев, представляющий Узбекскую либерально-демократическую партию, представитель народно-демократической партии Узбекистана Хотамжон Кетмонов, представитель Демпартии национального возрождения Сарвар Отамуратов и социал-демократ Наримон Умаров.

Отметим, Шавкат Мирзиёев с начала сентября исполняет обязанности главы государства после того, как бессменный президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября, в результате перенесённого им инсульта.

На выборах в Узбекистане работают российские и международные наблюдатели.