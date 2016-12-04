В Екатеринбурге пройдёт квест добрых дел

4 декабря 2016, 16:59

5 декабря в 11:00 в КЦСОН Чкаловского района Екатеринбурга (пер. Автомобильный, 3) пройдет акция "Квест добрых дел". Участниками акции станут граждане в трудной жизненной ситуации, в том числе без определенного места жительства, пенсионеры и волонтеры "серебряного возраста", студенты. Собравшимся предстоит посетить несколько импровизированных станций, на которых выполнить задания. Они будут включать в себя элементы трудотерапии, творчества, спорта и музыкальных занятий.

Мероприятие проводится в рамках добровольческой акция "10 000 добрых дел в один день", приуроченной к традиционным "Дням милосердия" и "Дню волонтёров". В нем примут участие учащиеся средних школ, студенты колледжей и вузов, представители региональных общественных объединений, работники учреждений социального обслуживания населения, культуры, спорта, представители общественных организаций и все неравнодушные граждане.

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