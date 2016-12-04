В Екатеринбурге пройдёт занятие по канистерапии

5 декабря 14:30 в КЦСОН Ленинского района Екатеринбурга (ул. Вайнера, 13) пройдет занятие по канистерапии "И собака ласковое слово знает". Участники акции - люди с ограниченными возможностями здоровья, получат навыки реабилитации с помощью общения с собаками, а также изготовят своими руками оберег "Ангел", напишут пожелание на новогодней игрушке, прочитают стихи собственного сочинения, попробуют себя в качестве художника по росписи, украсив новогоднюю поделку своим неповторимым рисунком.

Мероприятие проводится в рамках добровольческой акция "10 000 добрых дел в один день", приуроченной к традиционным "Дням милосердия" и "Дню волонтёров". В нем примут участие учащиеся средних школ, студенты колледжей и вузов, представители региональных общественных объединений, работники учреждений социального обслуживания населения, культуры, спорта, представители общественных организаций и все неравнодушные граждане.