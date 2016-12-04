В Екатеринбурге в зимнем полумарафоне приняли участие почти 1000 человек

В воскресенье, 4 декабря, в центре Екатеринбурга состоялся зимний забег "Европа-Азия". Согласно информации организаторов мероприятия, для участия в мероприятии зарегистрировались 965 человек. Все они успешно преодолели дистанцию в 21 км и 7 км.

Среди мужчин в полумарафонской дистанции первые три места заняли соответственно Юрий Вяткин (01:14:37), Иван Кузнецов (01:14:45) и Антон Головин (01:15:47). Среди женщин - Любовь Новгородцева (01:27:24), Наталья Куликова (01:28:27) и Александра Морозова (01:29:18).

Забег стартовал и финишировал от ККТ "Космос". Маршрут пролегал вокруг акватории Городского пруда.

По ходу маршрута забега ограничивалось движение транспорта.