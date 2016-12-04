Три промаха на "стойке" не позволили Шипулину бороться за место на пьедестале

Свердловский биатлонист Антон Шипулин не смог побороться за медали в гонке преследования в Эстерсунде. Три промаха на первой "стойке" не позволили Антону приблизиться к лидерам.

Стартовав 28-ым, Шипулин самого начала стал отыгрывать позиции, после двух стрельб Антон и вовсе был был в шестёрке. Но, допустив три промаха на "стойке", Шипулин откатился за пределы первой десятки. Итоговое место Антона - восьмое.

Победу в гонке сенсационно одержал Антон Бабиков. Вторым стал ещё один россиянин Максим Цветков. Лидер мирового рейтинга Мартен Фуркад не смог справиться с нервами и занял лишь третье место.