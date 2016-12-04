"Темп-СУМЗ-УГМК" проиграл лидеру первого дивизиона

4 декабря 2016, 17:59 / Спорт

Баскетболисты ревдинского клуба "Темп-СУМЗ-УГМК" встечались в гостях с лидером регулярного чемпионата первого дивизиона мужской баскетбольной суперлиги и проиграли со счетом 69:72 (19:23, 20:16, 12:15, 18:18).Самыми результативными в составе гостей стали Сергей Караулов (15 очков) и Алимджан Федюшин (11).

Для ревдинцев, которые в прошлом сезоне играли в финале турнира, это уже шестое поражение в десяти матчах, и на данный момент команда занимает восьмое место в регулярном чемпионате.

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