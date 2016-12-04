"Уралмаш" повторно обыграл "Нефтехимик" и сохранил лидерство

Баскетболисты екатеринбургского "Уралмаша", лидирующие в третьем дивизионе мужской баскетбольной суперлиги, и в повторном матче оказалась сильнее тобольского "Нефтехимика" - 78:72 (24:17, 22:17, 22:20, 10:18).

Защитник "Уралмаша" Антон Воскресенский набрал почти половину всех командных очков - 32.В веохней части турнирной таблицы изменений не произошло - "Уралмаш" и тульский "Арсенал" одержали по восемь побед в десяти матчах, но по дополнительным показателям первое место занимает "Уралмаш".