Баскетболистки "УГМК" побили российский рекорд, продержавшийся почти пятнадцать лет

Еквтеринбургская "УГМК" обыграла в Оренбурге "Надежду" со счетом 67:53 (18:13, 25:15, 11:14, 13:11).

Эта победа стала для "лисиц" 32 подряд в матчах регулярного чемпионата российской премьер-лиги. Последний раз "лисицы" проигрывали в "регулярке" 15 марта 2015 года (курскому "динамо" в гостях - 74:81) а началась победная серия с матча с... "Надеждой" - 22 марта 2015 года "лисицы" выиграли у оренбурженок 86:66.Прежнее достижение (31 победа подряд) было установлено 9 апреля 2002 года и принадлежало также "УГМК".