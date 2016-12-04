"Автомобилист" уступил московскому "Динамо"
4 декабря 2016, 21:19 / Спорт
Екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проиграл в гостях столичному "Динамо" - 1:4.
На свой счёт шайбы записали: 1:0 Ансель Галимов (14.30), 2:0 Артём Подшендялов (18.59), 3:0 Владимир Брюквин (34.38), 4:0 Константин Горовиков (37.05), 4:1 Петр Коукал (56.04).
"Автомобилист" занимает 11 строчку турнирной таблицы с 46-ю набранными очками.
Следующий матч "шофёры" проведут дома 7 декабря против "Барыса" (Астана).