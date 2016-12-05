В посёлке Шабровском перекроют улицу Советскую

Специалисты МУП "Водоканал" закроют движение для автотранспорта по улице Советской в посёлке Шабровском на участке от Калинина до Серова. Ограничения продлятся с 5 по 17 декабря, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Перекрытие улицы Советской на отрезке от Калинина до Серова связано с проведением строительно-монтажных работ по прокладке сети хозяйственно-бытовой канализации.