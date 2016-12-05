На трассе Пермь - Екатеринбург за час погибли шесть человек

Шесть человек погибли в минувшее воскресенье, 4 декабря, на автодороге Пермь - Екатеринбург. Как сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области, среди погибших - трое детей.

Первая страшная автоавария произошла на 307-м км: 21-летний водитель автомашины ВАЗ-2112, двигаясь в направлении Екатеринбурга, при совершении обгона допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком Scania под управлением 36-летнего водителя. В результате столкновения сам водитель ВАЗа и две его пассажирки 36-летняя женщина и 14-летняя девочка.

Не прошло и часа, как на 213-м км этой же автодороги произошла ещё одна страшная авария, и снова с тремя погибшими. На этот раз также погиб водитель и двое пассажиров легкового автомобиля.

- Около 15:20 на 213-м км автодороги Пермь - Екатеринбург 33-летняя женщина, управлявшая автомашиной Toyota Vitz, двигаясь в сторону Екатеринбурга, по неустановленной причине потеряла контроль над управлением транспортным средством, выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с грузовиком Scania, - сообщили в УГИБДД. - При столкновении женщина и двое её сыновей в возрасте 2 и 6 лет погибли на месте. Ещё один пассажир - мужчина - госпитализирован в состоянии комы.

На место выезжали представители руководства областного управления ГИБДД.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Как отметили в полиции, на трассе наблюдаются тяжёлые погодные условия, идёт снег, местами метелица и обледенение проезжей части. Водителям необходимо быть предельно внимательными и исключить длительные поездки.