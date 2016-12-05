На трассе Пермь - Екатеринбург за час погибли шесть человек

5 декабря 2016, 09:14 / Общество

Шесть человек погибли в минувшее воскресенье, 4 декабря, на автодороге Пермь - Екатеринбург. Как сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области, среди погибших - трое детей.

Первая страшная автоавария произошла на 307-м км: 21-летний водитель автомашины ВАЗ-2112, двигаясь в направлении Екатеринбурга, при совершении обгона допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком Scania под управлением 36-летнего водителя. В результате столкновения сам водитель ВАЗа и две его пассажирки 36-летняя женщина и 14-летняя девочка.

Не прошло и часа, как на 213-м км этой же автодороги произошла ещё одна страшная авария, и снова с тремя погибшими. На этот раз также погиб водитель и двое пассажиров легкового автомобиля.

- Около 15:20 на 213-м км автодороги Пермь - Екатеринбург 33-летняя женщина, управлявшая автомашиной Toyota Vitz, двигаясь в сторону Екатеринбурга, по неустановленной причине потеряла контроль над управлением транспортным средством, выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с грузовиком Scania, - сообщили в УГИБДД. - При столкновении женщина и двое её сыновей в возрасте 2 и 6 лет погибли на месте. Ещё один пассажир - мужчина - госпитализирован в состоянии комы.

На место выезжали представители руководства областного управления ГИБДД.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Как отметили в полиции, на трассе наблюдаются тяжёлые погодные условия, идёт снег, местами метелица и обледенение проезжей части. Водителям необходимо быть предельно внимательными и исключить длительные поездки.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

23 часа назад

Екатеринбург посетил всероссийский Дед Мороз
В столицу Урала приехал Дед Мороз из Великого Устюга. В течение двух дней – 3 и 4 декабря – он подарит праздничное настроение и подарки маленьким и взрослым свердловчанам.

3 декабря 2016

Уральский олигарх на свои средства собрал полк
В 1812 году генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов написал письмо Николаю Демидову. В нём главнокомандующий русской армией передал уральскому олигарху «монаршее (то есть императора Александра I) благоволение» — за формирование Демидовского полка и командование им во время Бородинского сражения.

2 декабря 2016

Человек-пожар
Мэрия Екатеринбурга объявила денежное вознаграждение за помощь в поимке поджигателя веранд

2 декабря 2016

В Екатеринбурге появится Детский технический университет
На Среднем Урале готовы выполнить поручение президента сформировать центры поддержки одарённых детей на базе лучших школ. Это задание прозвучало в Послании Федеральному собранию 1 декабря.

2 декабря 2016

Повод остаться в науке
12 свердловских молодых учёных получили гранты Президента РФ

2 декабря 2016

В Заречном открыли мемориальную доску последнему свердловскому Герою Советского Союза
В августе на 91-м году жизни скончался последний Герой Советского Союза в Свердловской области Николай Григорьев

2 декабря 2016

Евгений Куйвашев призвал журналистов стать партнёрами органов власти
В пятницу в Екатеринбурге на площадке Ельцин Центра открылся VII Уральский медиафорум региональных и местных СМИ. В этом году он был посвящён теме «Свердловская область — территория опережающего развития»

2 декабря 2016

Отходы региона сосредоточены в 16 городах
Мы продолжаем рассказывать о том, как за 12 месяцев изменилось качество окружающей среды в Свердловской области, опираясь на данные государственных экологических докладов за 2014 и 2015 годы (начало в «ОГ» от 26 и 30 ноября).

2 декабря 2016

VII Уральский медиафорум независимых региональных и местных СМИ
В рамках VII Уральского медиафорума независимых региональных и местных СМИ губернатор Евгений Куйвашев вручил награды представителям уральских СМИ.

2 декабря 2016

Энергетики сняли с проводов ЛЭП квадрокоптер, который едва не оставил Екатеринбург без света и воды
Грозотрос отцепили от линии, опустили на землю, а после освобождения беспилотника - смонтировали снова.

Последние новости
Что было раньше